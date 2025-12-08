  2. রাজনীতি

ঢাকা-১০

ব্যারিস্টার অসীমকে বিএনপির প্রার্থী চেয়ে অনুসারীদের মানববন্ধন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা-১০ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মানববন্ধন

ঢাকা-১০ আসনের মনোনয়ন বাতিল করে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীমকে প্রার্থী করার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন তার অনুসারীরা।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে সিটি কলেজসংলগ্ন হ্যাপি আর্কেড মার্কেটের সামনে ‘ঢাকা-১০ আসনের সর্বস্তরের জনগণ’ এই মানববন্ধনের আয়োজন করে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম সজ্জন ও ক্লিন ইমেজের মানুষ। তার প্রতি এই এলাকার সাধারণ মানুষের আস্থা আছে। তারা দাবি করেন, ক্লিন ইমেজের প্রার্থী হিসেবে ব্যারিস্টার অসীমকেই বিএনপির প্রার্থী হিসেবে দেখতে চান। দলের হাইকমান্ড এই দাবি গুরুত্ব দিয়ে মনোনয়ন বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করবেন- এ প্রত্যাশা এলাকার মানুষের।

মানববন্ধনে ঢাকা-১০ আসনের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। শেষে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি কামনা করে দোয়া করা হয়।

