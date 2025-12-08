নিজের দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে যোগ দিলেন সেলিম
বাংলাদেশ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (বিএলডিপি) একাংশের চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম নিজের দল বিলুপ্ত ঘোষণা করে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর হাতে ফুল দিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেন।
পরে শাহাদাত হোসেন সেলিমকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমীর খসরু বলেন, দুর্নীতি, দমন-পীড়ন আর অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে এখন আরও সংগঠিত হতে হবে। বিএনপিতে নতুন নেতৃত্বের অংশগ্রহণ ভবিষ্যতের লড়াইকে শক্তিশালী করবে।
বিএনপিতে যোগদানের বিষয়ে শাহাদাত হোসেন সেলিম বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারে বিএনপির রাজনীতি সবচেয়ে বাস্তবসম্মত। সে সংগ্রামে অংশ নিতেই আজ বিএনপিতে যোগ দিচ্ছি।
এসময় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
শাহাদাত হোসেন সেলিম ১২ দলীয় জোটের মুখপাত্র হিসেবে বিগত দিনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনে তাকে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি।
২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও শাহাদাত হোসেন সেলিমকে আসনটি ছেড়ে দিয়েছিল বিএনপি। ওই নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী আনোয়ার হোসেন খানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।
