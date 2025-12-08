ইইউ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে জামায়াত আমিরের বৈঠক

ইইউ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে জামায়াত আমিরের বৈঠক
বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৯ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে ইইউ দূতাবাসে এ বৈঠক হয়।
জামায়াতের প্রচার বিভাগ জানায়, বৈঠককালে তারা বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।
এসময় বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পায়। ভবিষ্যতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
বৈঠকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মি. মাইকেল মিলার, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত মি. নিকোলাস উইকস, নরওয়ের রাষ্ট্রদূত মি. হাকন আরাল্ড গুলব্রান্ডসেন, জার্মানির রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোট্জ, ইতালির রাষ্ট্রদূত মি. আন্তোনিও আলেসান্দ্রো, ফ্রান্সের উপ-রাষ্ট্রদূত মি. ফ্রেদেরিক ইনজা, নেদারল্যান্ডসের উপ-রাষ্ট্রদূত মি. থাইস উডস্ট্রা, ইইউ-এর উপ-রাষ্ট্রদূত গং. বেইবা জেরিনা, ইইউ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মি. সেবাস্টিয়ান রাইগার-ব্রাউন উপস্থিত ছিলেন।
জামায়াতের পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন, শিক্ষাবিদ ও গবেষক প্রফেসর মোকাররম হোসেন ও জুবায়ের আহমেদ এবং আমিরে জামায়াতের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহমুদুল হাসান।
