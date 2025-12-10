এনসিপির মনোনয়ন পেলেন জুলাই আন্দোলনে আহত সেই খোকন বর্মন

এনসিপির মনোনয়ন পেলেন জুলাই আন্দোলনে আহত সেই খোকন বর্মন
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গুলিতে মুখ বিকৃত হয়ে যাওয়া সেই খোকন চন্দ্র বর্মনকে মনোনয়ন দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তিনি শেরপুর-২ আসন থেকে এনসিপির হয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করবেন।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১২৫ আসনে প্রথম ধাপের মনোনয়ন ঘোষণা করেন দলের সদস্য সচিব আখতার হোসেন।
তিনি এ সময় বলেন, শেরপুর-২ আসন থেকে জুলাইয়ের আহত খোকন চন্দ্র বর্মন এনসিপির হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
খোকন চন্দ্র বর্মন হলেন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হওয়া এক তরুণ। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানার সামনে পুলিশের গুলিতে তিনি আহত হন। এই ঘটনার পর তার মুখমণ্ডলের একটি বড় অংশ যেমন- ঠোঁট, মাড়ি, নাক এবং তালু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া তার বাম চোখও নষ্ট হয়ে যায়। তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রথম সাক্ষী হিসেবেও সাক্ষ্য দিয়েছেন।
