ঢাকা-১৮ আসনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, বিএনপির প্রার্থী জাহাঙ্গীর

প্রকাশিত: ১২:০৬ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা-১৮ আসনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, বিএনপির প্রার্থী জাহাঙ্গীর

ঢাকা-১৮ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে দলের প্রাথমিক মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে দলটি।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন এসব আসনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।

এদিকে এই আসনে বিএনপির প্রার্থী ঢাকা মহানগর উত্তরের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী প্রার্থী অধ্যক্ষ আশরাফুল হক।

এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন বলেন, আমরা মনোনয়নপত্র বিতরণের কাজ শেষ করেছি। আজ প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করছি। আজ যাদের নাম প্রকাশ করবো তাদের বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ থাকে, সেটা তদন্ত করে তার প্রার্থিতা বাতিল করবো।

