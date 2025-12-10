বিএনপির যে প্রার্থীর বিপক্ষে লড়বেন নাহিদ ইসলাম
ঢাকা-১১ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) হয়ে সংসদ সদস্য পদে লড়বেন দলটির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম। বাড্ডা-ভাটারা-রামপুরা নিয়ে গঠিত এ আসনটি। এই আসনের বিএনপির প্রার্থী এম এ কাইয়ুম। গত ৩ নভেম্বর এই আসনে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে বিএনপি।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে প্রথম ধাপে ১২৫ আসনে দলের প্রাথমিক মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন এসব আসনে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
এছাড়া ঢাকা-১৮ আসনে লড়বেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। এছাড়া পঞ্চগড়-১ আসনে এমপি পদে লড়বেন দলটির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক মো. সারজিস আলম।
এদিকে কুমিল্লা-৪ আসনে লড়বেন জাতীয় নাগরিক পার্টির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। পাশাপাশি রংপুর-৪ আসনে সংসদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন। এছাড়াও ঢাকা-৯ আসনে ডা. তাসনিম জারা ও ঢাকা-১৮ আসনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এনসিপির হয়ে এমপি পদে লড়বেন।
অন্যদিকে ঢাকার বাকি আসনগুলোর মধ্যে ঢাকা-১ আসনে মো. রাসেল আহমেদ, ঢাকা-৪ আসনে ডা. জাহিদুল ইসলাম, ঢাকা-৫ আসনে এস এম শাহরিয়ার, ঢাকা-৭ আসনে তারেক আহম্মেদ আদেল, ঢাকা-১২ আসনে নাহিদা সারওয়ার নিভা, ঢাকা-১৩ আসনে আকরাম হুসাইন, ঢাকা-১৫ আসনে অবসরপ্রাপ্ত মেজর মুহাম্মদ আলমগীর ফেরদৌস, ঢাকা-১৬ আসনে আরিফুল ইসলাম আদীব, ঢাকা-১৭ ডা. তাজনূভা জাবীন, ঢাকা-১৯ আসনে ফয়সাল মাহমুদ শান্ত ও ঢাকা-২০ আসনে ইঞ্জিনিয়ার নাবিলা তাসনিদ এনসিপির হয়ে এমপি পদে লড়বেন।
