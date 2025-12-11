  2. খেলাধুলা

টানা চার ম্যাচ হেরে ৮ ধাপ অবনমন বাংলাদেশ নারী দলের

মিয়ানমারে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে গ্রুপসেরা হয়ে চূড়ান্ত পর্বে ওঠার পর ফিফা র‌্যাঙ্কিংয়ে বিশাল লাফ দিয়েছিল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। ৭ আগস্ট ঘোষিত র‌্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ ২৪ ধাপ এগিয়ে ১২৮ থেকে উঠেছিল ১০৪ নম্বরে। তবে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের পর বাংলাদেশ টানা ম্যাচ হেরেছে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে র‌্যাঙ্কিংয়ে।

অক্টোবরে ব্যাংকক গিয়ে দুটি ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলে আফঈদারা থাইল্যান্ডের কাছে হেরেছিল ৩-০ ও ৫-১ গোলে। এর পর নভেম্বর ডিসেম্বরে ঢাকায় হওয়া তিন জাতি সিরিজে বাংলাদেশ মালয়েশিয়ার কাছে ১-০ ও আজারবাইজানের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়।

টানা চার ম্যাচ হারা বাংলাদেশ এখন ১০৪ নম্বর থেকে নেমে গেছে ১১২ নম্বরে। অর্থাৎ ৮ ধাপ নেমেছেন আফঈদা-ঋতুপর্ণারা। আগস্টে বাংলাদেশের র‌্যাঙ্কিং পয়েন্ট ছিল ১১৮০, এখন কমে ১১৬৮।

বাংলাদেশকে হারালেও থাইল্যান্ড আগের মতো ৫৩ নম্বরে ও আজারবাইজান ৭৪ নম্বরে আছে। মালয়েশিয়া এক ধাপ উঠে এখন ৯১ নম্বরে।

