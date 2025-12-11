জোট বা আসন সমঝোতার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেইনি: নুর

জোট বা আসন সমঝোতার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেইনি: নুর
গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) জোট বা আসন সমঝোতার বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে জানিয়েছেন দলটির সভাপতি নুরুল হক নুর।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেলে সাড়ে ৪টার দিকে নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা জানান।
নুর লিখেছেন, ‘জোট বা আসন সমঝোতার বিষয়ে গণঅধিকার পরিষদ-জিওপি এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। আগামীর নতুন বাংলাদেশ বির্নিমাণে জুলাইয়ের জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে আগামী সংসদের ভূমিকা অপরিসীম।’
‘তাই আগামীর ঐতিহাসিক সংসদে যেন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সব অংশীজন থাকতে পারে আমরা সেরকম একটি সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্বাচনি জোট বা আসন সমঝোতার বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছি।’
‘তবে সবকিছুর পর গণঅধিকার পরিষদের আসন সমঝোতা বা জোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে দলের নির্বাহী পরিষদ ও উচ্চতর পরিষদের আগামী শনিবারের (১৩ ডিসেম্বর) সভায়।’ যোগ করেন নুর।
