  2. রাজনীতি

ওসমান হাদিকে দেখতে ঢামেকে হাসনাত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৩ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদিকে দেখতে ঢামেকে হাসনাত
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঢামেকে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, ইনসেটে হাসনাত আব্দুল্লাহ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢামেকে আসেন এনসিপির এই নেতা।

এর আগে এদিন দুপুরে রাজধানী বিজয়নগরের কালভার্ট এলাকায় অস্ত্রধারীরা ওসমান হাদিকে গুলি করে। তখনই তাকে উদ্ধার করে বেলা পৌনে ৩টায় ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার বাম কানের পাশে গুলি লেগেছে।

তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা মিসবাহ জানান, জুমার নামাজের পরে মতিঝিলের বিজয়নগর কালভার্ট রোড দিয়ে রিকশাযোগে যাওয়ার সময় অজ্ঞাতপরিচয় দুই দুর্বৃত্ত গুলি করে মোটরসাইকেল যোগে পালিয়ে যায়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ ফারুক জানান, মতিঝিল বিজয়নগর কালভার্ট রোড এলাকা থেকে ওসমান হাদি নামের একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে এসেছেন। তার বাম কানে গুলি লেগেছে। তিনি এখন জরুরি বিভাগের চিকিৎসাধীন।

