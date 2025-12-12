হে আল্লাহ, হাদি ভাইকে হেফাজত করুন: সারজিস
ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। পাশাপাশি তার সুস্থতা কামনা করেছেন তিনি।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন সারজিস আলম।
ফেসবুকে সারজিস লেখেন, ‘হে আল্লাহ, আমাদের ন্যায় ও ইনসাফের পথের সহযোদ্ধা ওসমান হাদি ভাইকে হেফাজত করুন।’
