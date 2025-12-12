হাদি যাচ্ছিলেন রিকশায়, গুলি করা হয় মোটরসাইকেল থেকে

হাদি যাচ্ছিলেন রিকশায়, গুলি করা হয় মোটরসাইকেল থেকে
ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে রাজধানীর বিজয়নগরে গুলি করা হয়েছে। ঘটনার সময় তিনি রিকশায় করে যাচ্ছিলেন। তখন হঠাৎ একটি মোটরসাইকেল থেকে তাকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছোড়ে দুর্বৃত্তরা।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় হাদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। কে বা কারা গুলি ছুড়েছে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি পুলিশ।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি-মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে তিনটি মোটরসাইকেলে করে দুর্বৃত্তরা আসে। এর মধ্যে একটি মোটরসাইকেল থেকে হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। হাদি এসময় রিকশায় করে যাচ্ছিলেন।
ঘটনার সময় হাদির সঙ্গে রিকশায় আর কেউ ছিলেন কি না তা জানা যায়নি।
জুলাই ঐক্যের অন্যতম সংগঠক ইস্রাফিল ফরায়েজী জানিয়েছেন, নির্বাচনি প্রচারকালে হাদিকে গুলি করা হয়।
আরও পড়ুন
ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ
হাদিকে হত্যাচেষ্টা নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র: ছাত্রদল সম্পাদক
প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র কানের নিচে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তবে এ সম্পর্কে এখনো নিশ্চিতভাবে কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
গত নভেম্বর মাসে হাদি জানিয়েছিলেন, তিনি দেশি-বিদেশি ৩০টি নম্বর থেকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি পেয়েছেন। ১৪ নভেম্বর ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে বলেছিলেন, তাকে হত্যা, তার বাড়িতে আগুনসহ তার মা, বোন ও স্ত্রীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে।
হাদি লিখেছিলেন, ‘গত তিন ঘণ্টায় আমার নম্বরে আওয়ামী লীগের খুনিরা অন্তত ৩০টা বিদেশি নম্বর থেকে কল ও টেক্সট করেছে। যার সামারি হলো- আমাকে সর্বক্ষণ নজরদারিতে রাখা হচ্ছে। তারা আমার বাড়িতে আগুন দেবে। আমার মা, বোন ও স্ত্রীকে ধর্ষণ করবে এবং আমাকে হত্যা করবে।’
টিটি/একিউএফ/এএসএম