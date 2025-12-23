ঢাকা-৮ আসনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেন রাফিকুজ্জামান ফরিদ

ঢাকা-৮ আসনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেন রাফিকুজ্জামান ফরিদ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-মার্কসবাদী) মনোনীত প্রার্থী রাফিকুজ্জামান ফরিদ।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে তিনি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। ঢাকা-৮ আসন থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন তিনি।
এসময় উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য ডা. হারুন অর রশীদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা আকরাম খান, বাসদ (মার্কসবাদী) দলের ঢাকা নগর শাখার সদস্য সুস্মিতা রায় সুপ্তি, গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের সমন্বয়ক এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি অমল ত্রিপুরা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি সালমান সিদ্দিকী, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেল, গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফাহিম আহমেদ চৌধুরী, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নাজিফা জান্নাত, ডাকসুর সদস্য হেমা চাকমা প্রমুখ।
মনোনয়ন সংগ্রহের ব্যাপারে ফরিদ বলেন, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বিদ্বেষ-বিভাজন-ট্যাগিং শুধু বাড়েনি তৈরি হয়েছে এক সহিংস-অরাজক পরিস্থিতি। এখনতো গালি নয় গুলি চলছে! মানুষের জানমালের নিরাপত্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারেনি ইন্টেরিম সরকার। দীর্ঘ ১৬ বছর মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি।
তিনি বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাসদ (মার্কসবাদী) মনোনিত প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৮ আসন থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি। আজ মনোনয়ন ফরম তুললাম। আপনাদের সরব সহযোগিতা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।
রাফিকুজ্জামান ফরিদ সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন।
