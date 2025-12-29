২৭২ আসনে মনোনয়ন দাখিল করেছে ইসলামী আন্দোলন

২৭২ আসনে মনোনয়ন দাখিল করেছে ইসলামী আন্দোলন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ২৭২ আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে দলটি।
মনোনয়ন দাখিল করাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শীর্ষ নেতাদের মধ্যে সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম, শায়েখে চরমোনাই বরিশাল-৫ ও ৬, নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুল আউয়াল খুলনা-৩, প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী ঢাকা-৪, মহাসচিব মাওলানা ইউনুস আহমদ খুলনা-১, সিনিয়র যুগ্মমহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান গাজীপুর-৫, ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল আলম কুমিল্লা-২, অধ্যক্ষ মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ ঢাকা-১১, সহকারী মহাসচিব কে এম আতিকুর রহমান মুন্সিগঞ্জ-১, মাওলানা আহমদ আব্দুল কাইয়ুম কুমিল্লা-৩, সৈয়দ এসহাক মুহাম্মাদ আবুল খায়ের বরিশাল-৪, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ইফতেখার তারিক ঢাকা-৯ এ মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।
একই সঙ্গে জামায়াতের সঙ্গে আসন সমঝোতার আলোচনাও অব্যাহত আছে বলে জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
