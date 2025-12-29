হলফনামা
মামুনুল হকের নগদ আছে ৮৩ লাখ টাকা, নেই বাড়ি
ঢাকা-১৩ আসন থেকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক। মনোনয়নপত্রের সঙ্গে তিনি হলফনামাও জমা দিয়েছেন।
হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, তার হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ৮৩ লাখ ২ হাজার ৮৩৭ টাকা। ব্যবসা থেকে বছরে তার আয় ৬ লাখ ৫৮ হাজার ৪৪৪ টাকা এবং শিক্ষকতা পেশা থেকে বছরে আয় ৬ লাখ ৫৬ হাজার ৮৯০ টাকা।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ঢাকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক। এ সময় তিনি হলফনামাও দাখিল করেন। সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে তিনি মাস্টার্স/এম বি এ উল্লেখ করেছেন।
তথ্য অনুযায়ী, তার নামে ৩৮টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিচারাধীন, একটি তন্তাধীন, বাকি মামলাগুলোতে তিনি প্রত্যাহার, অব্যাহতি বা খালাস পেয়েছেন।
মামুনুল হকের জমা দেওয়া হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংকে তার কোনো টাকা নেই। তার বন্ড, ঋণপত্র বা স্টক এক্সচেঞ্জভুক্ত কোনো শেয়ার নেই। তবে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানির শেয়ার আছে এক লাখ টাকার। তার নামে দুই লাখ টাকার আসবাবপত্র রয়েছে। কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই। অকৃষি জমির মূল্য ৮১ লাখ ৮৮ হাজার ৫৫৮ টাকা। তার নামে বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, ভবন বা কৃষি জমি নেই।
তিনি ২০২৫-২০২৬ সালের আয়কর রিটার্নে আয়ের পরিমাণ দেখিয়েছেন ৮ লাখ ৭৬ হাজার ৮৯০ টাকা। আয়কর রিটার্নে সম্পদের মোট মূল্য ১ কোটি ৬৭ লাখ ৯১ হাজার ৩৯৫ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি ৪৯ হাজার ৩৪ টাকা আয়কর দিয়েছেন।
