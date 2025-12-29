  2. রাজনীতি

৪৭ আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছে এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৩ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

 

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে সারাদেশে মোট ৪৭টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এসময় এক প্রশ্নের জবাবে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, আমাদের ৪৭টি (মনোনয়নপত্র) সাবমিট হয়েছে, আমাদের আসন সমঝোতা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। আমরা কিছুটা বাড়িয়ে সাবমিট করেছি। অনেকেরটা বাতিল হতে পারে, ভুলত্রুটি থাকতে পারে। এটা আগামী কয়েকদিনের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত হয়ে যাবে যে এনসিপি কতটি আসনে প্রার্থী দিচ্ছে।

এদিকে এনসিপির একাধিক সূত্র জানিয়েছে, জামায়াতে ইসলামীসহ ১০ দলীয় জোটে এনসিপি ৩০টি আসন পেতে যাচ্ছে। এই আসনগুলোতে এনসিপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আগামী দুই- একদিনের মধ্যেই আসন সমঝোতার চূড়ান্ত ঘোষণা আসবে।

এনএস/ইএ

