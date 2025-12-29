  2. রাজনীতি

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তারেক রহমানের ৩ ঘণ্টা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান/ছবি: বিএনপির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ

দীর্ঘ ১৯ বছর পর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় তিনি কার্যালয়ে পৌঁছান এবং তিন ঘণ্টার বেশি সময় সেখানে অবস্থান করেন। রাত ৭টা ২০ মিনিটে তিনি কার্যালয় ত্যাগ করেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে বেলা ৩টায় গুলশানের বাসভবন থেকে নয়াপল্টনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন তারেক রহমান। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌঁছালে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী ও কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত ফুল দিয়ে তাকে স্বাগত জানান।

এসময় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম, যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুন্নবী খান সোহেল, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, আজ এখানে কোনো অনুষ্ঠান নেই। রাস্তা বন্ধ থাকলে সাধারণ মানুষের চলাচলে অসুবিধা হয়। তাই যত দ্রুত সম্ভব রাস্তা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, যেন মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে কর্মসূচি দেওয়ার সময় তিনি বক্তব্য দেবেন। এসময় সবার কাছে দোয়া চান তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেন, যার যার অবস্থান থেকে সবাই যেন দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে—এটাই তার প্রত্যাশা।

নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ে অবস্থানকালে তারেক রহমান আসর ও মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তিনি বিএনপির সিনিয়র নেতা, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতা এবং কার্যালয়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

কেএইচ/ইএ

