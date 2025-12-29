নির্বাচনে অংশ নেবে না জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টি

নির্বাচনে অংশ নেবে না জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টি
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে অংশ না নেওয়ার কথা জানিয়েছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ এবং বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দল দুটির পক্ষ থেকে পৃথক বিবৃতিতে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে দিলীপ বড়ুয়ার নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী দলও এই নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।
বিবৃতিতে জাসদ জানায়, জাসদ অতীতে কয়েকটি বিতর্কিত নির্বাচন ছাড়া অনুষ্ঠিত সব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। জাসদ একটি নির্বাচনমুখী দল হয়েও আসন্ন গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
বিবৃতিতে নির্বাচন পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ার কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে বিরত থাকার ঘোষণা দেয়।
আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের অন্যতম শরীক দল ছিল বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি। এই দলের সভাপতি রাশেদ খান মেনন আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মন্ত্রীও হয়েছিলেন।
তবে গণ-অভ্যুত্থানের সময় নিউমার্কেটে ব্যবসায়ী হত্যার মামলায় তিনি বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। এছাড়া দলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে।
দলটি তাদের বিবৃতিতে বলেছে, 'বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি সর্বোচ্চ উদ্যোগ রেখে নির্বাচনে অংশগ্রহণে করার চেষ্টা করলেও ওপরিউল্লেখিত পরিস্থিতি নির্বাচনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে বিধায়, আগামী ত্রয়োদশ নির্বাচনে অংশগ্রহণে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।
