খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী নীরব

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৩ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার জুমার নামাজের পর খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন ঢাকা-১২ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সাইফুল আলম নীরব।

তিনি শুক্রবার (২ জানুয়ারি) জুমার নামাজের পর রাজধানীর জিয়া উদ্যানে বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসনের কবর জিয়ারত করেন।

এসময় সঙ্গে ছিলেন শেরেবাংলা নগর থানার ২৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হক তমালসহ অন্য নেতাকর্মীরা।

জুমা নামাজ শেষে সাধারণ জনগণও কবর জিয়ারতে অংশ নেন।

