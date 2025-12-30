খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে নেতাকর্মীদের আহ্বান জাপা মহাসচিবের

খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে নেতাকর্মীদের আহ্বান জাপা মহাসচিবের
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশগ্রহণ করবে জাতীয় পার্টি (জাপা)। এ উপলক্ষে ঢাকায় অবস্থানরত জাতীয় পার্টির সব পর্যায়ের নেতাকর্মীকে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) জাপার দপ্তর সম্পাদক মাহমুদ আলম স্বাক্ষরিত বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নামাজে জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় পার্টির ঢাকায় অবস্থানরত সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের আগামীকাল বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টার মধ্যে জাতীয় সংসদ ভবনের উল্টোদিকে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামনে অবস্থান করার জন্য পার্টির মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জানাজা অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বাদ জোহর।
আজ ভোর ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন রাজনীতিতে ‘আপসহীন নেত্রী’ হিসেবে পরিচিত বেগম খালেদা জিয়া। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসারত অবস্থায় দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসনের এই প্রয়াণে দেশের রাজনীতিতে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।
