  2. রাজনীতি

ঢাকা-১৩

মামুনুল হক, ববি হাজ্জাজের মনোনয়নপত্র বৈধ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৩ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
মামুনুল হক ও ববি হাজ্জাজ-ছবি ববি হাজ্জাজের ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

ঢাকা-১৩ আসনের ১১ জন প্রার্থীর মধ্যে খেলাফত মজলিসের মামুনুল হক ও বিএনপির প্রার্থী ববি হাজ্জাজসহ ছয়জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর বাতিল হয়েছে পাঁচজনের।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলী এ সিদ্ধান্ত জানান।

তিনি বলেন, ঢাকা-১৩ আসনে ১১টি মনোনয়নপত্রের মধ্যে ছয়টি বৈধ, পাঁচজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

বৈধ হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সোহেল রানা, খেলাফত মজলিসের মামুনুল হক, বিএনপির প্রার্থী ববি হাজ্জাজ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুরাদ হোসেন, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টির মো. শাহাবুদ্দিন ও ইনসানিয়াত বিপ্লবের ফাতেমা আক্তার মুনিয়া।

মামুনুল হক ও ববি হাজ্জাজ উপস্থিত হয়ে পেশাগত তথ্য ও নাগরিকত্ব তথ্যের ত্রুটি সংশোধন করার পর বৈধ ঘোষণা করা হয় মনোনয়নপত্র।

বাতিল হয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ মো. রবিউল ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের শাহরিয়ার ইফতেখার, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের মো. খালেকুজ্জামান ও আমজনতার দলের প্রার্থী রাজু আহমেদের মনোনয়নপত্র।

