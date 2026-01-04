  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে জাতীয় প্রেস ক্লাব নেতাদের সাক্ষাৎ

প্রকাশিত: ০৯:০৫ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে জাতীয় প্রেসক্লাব নেতাদের সাক্ষাৎ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতারা। রোববার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি কবি হাসান হাফিজ, সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য কবি আবদুল হাই শিকদার, সৈয়দ আবদাল আহমেদ, কাদের গনি চৌধুরী, কেএম মহসীন ও জাহিদুল ইসলাম রনি।

এছাড়া স্থায়ী সদস্য আতিকুর রহমান রুমনও উপস্থিত ছিলেন।

