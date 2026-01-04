  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার কবরে ঢাবি সাদা দলের ফুলেল শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪০ এএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত, পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেছে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংগঠন (ঢা‌বি) সাদা দল।

রোববার (৪ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে তারা এ কর্মসূ‌চি পালন ক‌রেন। এ সময় দোয়া প‌রিচালনা করেন ঢা‌বি আরবি বিভাগের অধ্যাপক এবিএম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ঢা‌বি সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমাদের অভিভাবকহীন করে চলে গেছেন। আমরা তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুক।

বিএনপির আগামী নেতৃত্বের বিষয়ে তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। কোনোদিন কারও সঙ্গে খারাপ আচরণ করেননি। ঠিক তেমনি তারেক রহমানের মাঝেও কোনো ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ নেই। তিনি সবার সঙ্গে আলোচনায় বসছেন। সবাইকে নিয়ে দেশ পরিচালনার কথা ভাবছেন। আশা করি দেশনেত্রীর মতো সবাইকে একত্র করে দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনা করবেন।

এ সময় আরও উপ‌স্থিত ছিলেন ঢাবি সাদা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম, মো. আবুল কালাম সরকার, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, ঢা‌বি কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান খান, সাদা দলের সদস্য স‌চিব অধ্যাপক ড. মহিউদ্দিন ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আল-আমিন।

