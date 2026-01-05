  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে ঢাবি উপাচার্যের সাক্ষাৎ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪০ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট থেকে ৭টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে তাদের মধ্যে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎ শেষে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সাংবাদিকদের বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক স্থিতিশীলতা ও পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ ও পরামর্শ করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে।

এসময় তারেক রহমানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও অবহিত করেন উপাচার্য।

