ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় সিপিবির বিক্ষোভ

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় সিপিবির বিক্ষোভ
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা ও দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-সিপিবি (এম)।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি পালন করে দলটির নেতাকর্মীরা।
বিক্ষোভে দলটির কেন্দ্রীয় সংগঠক কমরেড শাহিন আহমেদ বলেন, শনিবার পৃথিবীতে একটি ন্যাক্যারজনক ঘটনা ঘটে গেছে। পুরো পৃথিবী এটা দেখেছে। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও তার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটা মানবতা বিরোধী অপরাধ। মাদুরোকে যখন ধরে নিয়ে গেলো জাতিসংঘ নামক ‘অটিস্টিক’ প্রতিষ্ঠান কনো প্রতিবাদ করলো না। আজকে জাতিসংঘের শান্তি মিশন কোথায়! আন্তর্জাতিক আদালত কোথায়! সেই অঞ্চল আমেরিকার টার্গেটে পড়ে যেখানে খনিজ সম্পদে ভরপুর।
তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা খেয়ে শেষ করেছে। এখন নজর দিয়েছে পার্শ্ববতী দেশের দিকে। পুরো পৃথিবী এখন জেগে উঠেছে। আমেরিকাতেই লাল পতাকায় ছেয়ে গেছে। একটা মানুষ যখন বেশি লাফালাফি করে ধরে নিতে হবে তার পতন অনিবার্য। অচিরেই পৃথিবী হবে শোষণ এবং বঞ্চনামুক্ত।
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-সিপিবি (এম) কমরেড এম এ সামাদ বলেন, আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইরাককে ধ্বংস করেছে৷ শুধু ইসরায়েলকে রক্ষা করছে। ট্রাম্প সাহেব ভিয়েতনামের কথা মনে আছে আপনার! অনেক মার্কিন সৈন্যকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কমরেড মাদুরো যদি কোনো অপরাধ করে থাকে, জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার দিক। অথচ তাকে এবং তার স্ত্রীকে ধরে নেওয়া হয়েছে। এর চাইতে বেহায়াপনা আর হতে পারে না। ট্রাম্প সাহেব আপনাকে একটু সতর্ক করে দেই। গতকাল ট্রাম্পের ফেসবুক পেজে আমি আমার পরিচয় দিয়ে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছি৷ সেখান থেকে উত্তর দিয়েছে ‘প্লিজ ওয়েট সেভেনটি টু হাওয়ার’। দেখি কি হয়!
তিনি আরও বলেন, এই পৃথিবীতে আমেরিকার কোন অস্ত্র থাকবে না, দূতাবাস,পতাকা থাকবে না। দিন ঘনিয়ে আসছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প আপনার পরিণতি কি হবে। এই পৃথিবী পারমানবিক অস্ত্র, কোন ধরনের অস্ত্র ভয় পায় না।
এ সময় তারা ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও, লড়াই করো’, ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগানও দেন।
