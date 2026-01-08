  2. রাজনীতি

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার কবরে কৃষক দলের শ্রদ্ধা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩০ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কৃষকদল ও বিএনপি নেতাকর্মীরা

জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের উদ্যোগে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এবং প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন ও ফাতেহা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুপুরে শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে সংগঠনের দুই শতাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন ও ফাতেহা পাঠ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাফির। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুলসহ কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

কর্মসূচি শেষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

