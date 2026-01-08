  2. রাজনীতি

মোসাব্বির হত্যার প্রতিবাদে স্বেচ্ছাসেবক দলের বিক্ষোভ শনিবার

প্রকাশিত: ০৪:৪৫ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
আজিজুর রহমান মোসাব্বির। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মোসাব্বিরকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে আগামী শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকাসহ সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সংগঠনটি।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মোসাব্বিরের জানাজার নামাজের আগে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

এদিকে কথা হলে তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ক্যশৈন্যু মারমা বলেন, মোসাব্বির হত্যার ঘটনায় নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে তেজগাঁও থানায় মামলা করেছেন। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় তিন-চারজনকে আসামি করা হয়েছে।

এর আগে বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত আনুমানিক ৮টা ৪০ মিনিটে তেজতুরী বাজারের স্টার কাবাব গলিতে মোসাব্বিরকে গুলি করা হয়। এসময় কারওয়ান বাজার ভ্যান সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. আবু সুফিয়ান মাসুদও গুলিবিদ্ধ হন। গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে।

