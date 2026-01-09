তারেক রহমানের সঙ্গে তিন কূটনীতিকের সাক্ষাৎ
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত রুডিগার লোটজ, অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার সুসান রাইলি এবং পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিকেলে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠক শেষে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির বলেন, তিন দেশের কূটনীতিক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন। বৈঠকের শুরুতে বিএনপি চেয়ারপারসন প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন তারা।
আলোচনায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার, বিনিয়োগ, বিএনপির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে মতবিনিময় হয় পাশাপাশি, আগামী দিনে বিএনপি ক্ষমতায় এলে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সে বিষয়েও আগ্রহ প্রকাশ করেন তারা।
এক প্রশ্নের উত্তরে হুমায়ূন কবির বলেন, নির্বাচনের বিষয়ে তাদের কোনো পর্যবেক্ষণ নেই। ১৭ বছর পর দেশে নির্বাচন হবে, এটার জন্য বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছে, তাদেরও আগ্রহ আছে।
আরেক প্রশ্নে তিনি বলেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দলীয় সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই চেয়ারম্যান হবেন। এটি শিগগির হবে ইনশাআল্লাহ।
কেএইচ/এমএএইচ/