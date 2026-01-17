বিএনপির ভদ্রতাকে দুর্বলতা ভাবা ঠিক নয়: সালাহউদ্দিন

বিএনপির ভদ্রতাকে দুর্বলতা ভাবা ঠিক নয়: সালাহউদ্দিন
বিএনপির ভদ্রতাকে দুর্বলতা ভাবা ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বিগত সরকারের আমলে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ‘মায়ের ডাক’ ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ এর যৌথ আয়োজনে সভায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, একটি রাজনৈতিক দল কৌশলে নির্বাচন থেকে সরে যেতে চায়, কিন্তু বিএনপি তাদের সেই সুযোগ দেবে না। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে সমতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হবে।
তিনি বলেন, গণতন্ত্র উত্তরণের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না, দেশে গণতন্ত্র অবশ্যই ফিরে আসবে।
তারেক রহমানের উত্তরবঙ্গ সফর প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে শান্তির স্বার্থে বিএনপি তাদের কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। তবে কিছু রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্তকে দুর্বলতা হিসেবে দেখছে।
তিনি আরও বলেন, বিএনপির ভদ্রতাকে দুর্বলতা ভাবা ঠিক নয়, বরং নম্রতা ও শান্তি বজায় রাখার প্রয়াস। বিএনপি গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়।
আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমনের সভাপতিত্বে মায়ের ডাকের সভানেত্রী সানজিদা ইসলাম তুলি, আমরা বিএনপি পরিবারের সদস্য জাহিদুল ইসলাম রনি ও মোকসেদুল মোমিন মিথুনের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান, হুম্মাম কাদের চৌধুরী, আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন, আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন, রুহুল কবির রিজভী, রশিদুজ্জামান মিল্লাত প্রমুখ বক্তৃতা করেন।
