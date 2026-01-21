চট্টগ্রাম-৮ আসন
এনসিপিকে সমর্থন, জামায়াত প্রার্থী আবু নাসেরের মনোনয়ন প্রত্যাহার
চট্টগ্রাম-৮ (চান্দগাঁও-বোয়ালখালী) আসনে ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এনসিপির প্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ডা. আবু নাসের।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুর আড়াইটার দিকে চট্টগ্রাম নগরের জামায়াত কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন আসনটির পরিচালক ও নগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মোরশেদুল ইসলাম চৌধুরী। অসুস্থতার কারণে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি ডা. আবু নাসের।
লিখিত বক্তব্যে মোরশেদুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জোটের স্বার্থে চট্টগ্রাম-৮ আসনে এনসিপির প্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করছেন। তিনি জানান, অসুস্থ অবস্থায় ঢাকায় অবস্থান করায় ডা. আবু নাসের মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারেননি।
সংবাদ সম্মেলনে নগর জামায়াতের আমির নজরুল ইসলাম এবং দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির আনোয়ারুল আলম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৮ আসনটি ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের শরিক দল এনসিপির জন্য ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত থাকলেও জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার না করায় জোটের ভেতরে অসন্তোষ দেখা দেয়।
এ প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাতে চট্টগ্রাম নগরের বহদ্দারহাট এলাকায় ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যজোট, চট্টগ্রাম অঞ্চল’র ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জোটের সিদ্ধান্ত অমান্যের অভিযোগ তুলে জামায়াত-সমর্থিত প্রার্থীর ভূমিকার প্রতিবাদ জানানো হয়।
ওই সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রাম-৮ আসনের এনসিপির প্রার্থী মো. জোবাইরুল হাসান আরিফ এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রতিনিধি মোহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। এর আগেই এনায়েত উল্লাহ নিজ প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন।
জামায়াতের কেন্দ্রীয় সূত্র জানায়, ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চট্টগ্রাম-৮ আসনে এনসিপির মো. জোবাইরুল হাসান আরিফই জোটের চূড়ান্ত প্রার্থী। এ আসনে জামায়াতের প্রার্থী ছিলেন বোয়ালখালী উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. আবু নাসের।
সংবাদ সম্মেলনে মোহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ বলেন, জোটের ঐক্য রক্ষার স্বার্থে তিনি আগেই নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন এবং শরিকদের একই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
