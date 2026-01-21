সালেহ শিবলী
পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গণমাধ্যমকে সহায়ক হিসেবে দেখছেন তারেক রহমান
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান গণমাধ্যমকে জনগণের কথা পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে দেখছেন বলে জানিয়েছেন তার প্রেস সচিব সালেহ শিবলী।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নেতৃবৃন্দ তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের পর ব্রিফিংয়ে সালেহ শিবলী এ কথা বলেন।
সালেহ শিবলী বলেন, গণমাধ্যমে উঠে আসা উচিত বিএনপি ও গণমানুষের জন্য যেসব কথা বলা হয়। শুধু সংগঠনগুলোর মধ্যে বিরোধের খবর প্রকাশ করা হলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে না। তারেক রহমান মনে করেন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গণমাধ্যম সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
ডিআরইউর সভাপতি আবু সালেহ আকন বলেন, আমরা শোক প্রকাশ ও সংস্থার একটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য এসেছি। তারেক রহমান আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় বসে তার পরিকল্পনা ও স্বাধীন গণমাধ্যম সম্পর্কিত ভাবনা ভাগ করেন। এছাড়া ডিআরইউর অবকাঠামো ও উন্নয়ন বিষয়ে কথা হয়েছে।
আরও পড়ুন
গণভোটে ‘হ্যাঁ’র পক্ষে ভোট দেবে বিএনপি
বাংলাদেশে মনোরেল ও পেপাল আনার পরিকল্পনা তারেক রহমানের
তিনি আরও বলেন, নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে পারলে সাংবাদিক নিপীড়নমূলক আইন বাতিলসহ স্বাধীনতা সুরক্ষায় কাজ করা হবে বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান।
সাক্ষাতের সময় আরও উপস্থিত ছিলেন- বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন। ডিআরইউ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আবু সালেহ আকন, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল, সহ-সভাপতি মেহদী আজাদ মাসুম, যুগ্ম সম্পাদক মো. জাফর ইকবাল, অর্থ সম্পাদক নিয়াজ মাহমুদ সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক এম এম জসিম, দপ্তর সম্পাদক রাশিম মোল্লা, নারী বিষয়ক সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌস পান্না, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিজান চৌধুরী, তথ্য প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাহমুদ সোহেল, ক্রীড়া সম্পাদক ওমর ফারুক রুবেল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. মনোয়ার হোসেন ও আপ্যায়ন সম্পাদক আমিনুল হক ভূঁইয়া। এছাড়া অন্য কার্যনির্বাহী সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/কেএসআর