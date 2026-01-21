  2. রাজনীতি

আন্দালিব পার্থর সঙ্গে বৈঠকে ‘ঐক্য অটুট’ রাখতে বললেন তারেক রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২১ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) নেতারা।

বিজেপি চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থর নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধিদল বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ বৈঠক করেন।

বৈঠকে তারেক রহমান ঐক্য বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আগামী দিনে জোটের সব অংশকে সম্মান দিয়ে চলার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

বৈঠক শেষে বিজেপি মহাসচিব আব্দুল মতিন সাউদ সাংবাদিকদের জানান, দলের নেতৃবৃন্দ ও বিএনপি একত্রে রাজনৈতিক সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

