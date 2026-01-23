  2. রাজনীতি

বসন্তকালে জনগণের কাছে গিয়ে তারা বলে কুহু কুহু: জামায়াত আমির

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০১ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
বসন্তকালে জনগণের কাছে গিয়ে তারা বলে কুহু কুহু: জামায়াত আমির
পঞ্চগড়ে জনসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান, ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ভোট আসলেই শুধু তাদের দেখা পান। তারা বসন্তের কোকিল। বসন্ত আসলে তারা জনগণের কাছে এসে বলে কুহু কুহু। অন্য সময় তাদের হারিকেন জ্বালিয়েও খুঁজে পাওয়া যায় না।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) এর আগে সর্বউত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে ১০ দলীয় জোটের সমাবেশে অংশ নেন জামায়াত আমির। তিনি আরও বলেন, তারা ক্ষমতায় এলে যুবকদের হাত শক্তিশালী করবেন। উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি আরও বলেন, এবার উন্নয়নের রাস্তা হবে তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ।

এর আগে জামায়াত আমিরের সমাবেশকে কেন্দ্র করে পঞ্চগড় চিনিকল মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়। শুক্রবার ভোরেই প্রস্তুত করা হয় সমাবেশের মঞ্চ। সকাল থেকেই জড়ো হন জামায়াতসহ ১০ দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা।

এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।