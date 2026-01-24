তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ‘হাইপার প্রোপাগান্ডা’: রিজভী
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ‘হাইপার প্রোপাগান্ডার অংশ’ বলে অভিহিত করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন রিজভী।
রুহুল কবির রিজভী বলেন, রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও শুধু জিয়া পরিবারের সদস্য হওয়ায় আরাফাত রহমান কোকো নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। তার দাবি, ওয়ান/ইলেভেন ও পরবর্তীসময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণেই কোকোর মৃত্যু হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘একটি সময় দেশে কেউ শান্তিতে নিজ গৃহে বসবাস করতে পারেনি। বে-ইনসাফির ফল হিসেবেই ৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে শেখ হাসিনাকে।’
নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে তারেক রহমান উত্তরবঙ্গ সফর স্থগিত করেছিলেন উল্লেখ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘ইসির নিয়ম মেনেই প্রচারণা চালাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান। তার বক্তব্য জনগণের কাছে প্রশংসিত হচ্ছে। এ কারণেই জনগণকে বিভ্রান্ত করতে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে।’
কেএইচ/এসএনআর