উত্তরবঙ্গের ৮ জেলা সফরে যাচ্ছেন জামায়াত আমির

উত্তরবঙ্গের ৮ জেলা সফরে যাচ্ছেন জামায়াত আমির
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন আগামী শুক্র ও শনিবার উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় নির্বাচনি সভা করবেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।
তিনি জানান, প্রচারণা শুরুর প্রথম দিন বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) নিজের নির্বাচনি এলাকা ঢাকা-১৫ আসনে জনসভা করবেন জামায়াত আমির। পরদিন শুক্রবার পঞ্চগড়, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁওয়ে সভা করবেন তিনি।
শনিবার রংপুরে আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করে জনসভা করবেন ডা. শফিকুর রহমান। একইদিন গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা সভা করে ঢাকায় ফিরবেন।
আগামী রোববার দুপুর ১২টা থেকে ঢাকা ৫, ৬ ও ৭ আসনে প্রচারণা চালাবেন জামায়াত আমির।
জামায়াত জোটের অবশিষ্ট ৪৭টি আসন বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি বলেন, আজ আমাদের নির্বাচনী কমিটির বৈঠক চলছে। আশা করছি বৈঠক শেষে এ বিষয়ে ঘোষণা দিতে পারবো।
