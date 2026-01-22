নেতাকর্মীদের উদ্দেশে ববি: ঘরে ঘরে যাবেন, ধানের শীষের ভোট চাইবেন
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপি নেতাকর্মীদের ভোটারদের ঘরে ঘরে গিয়ে ধানের শীষে ভোট চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা-১৩ আসনে এই প্রতীকের প্রার্থী ববি হাজ্জাজ।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাজধানীর শেখেরটেক ও আদাবর এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিয়ে তিনি এ আহ্বান জানান।
ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘আজকে ২২ তারিখ। আমাদের হাতে আর মাত্র ১৮ দিন আছে। এর মধ্যে প্রতিটি ঘরে ঘরে আমাদের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে, ১২ তারিখ সারাদিন, ধানের শীষে ভোট দিন। আর কোনো কাজ নেই। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কিচ্ছু নেই। শুধু ঘরে ঘরে যাবেন, সঠিকভাবে ধানের শীষে ভোট চাইবেন।’
‘আজকে আদাবর দিয়ে আমাদের কর্মসূচি শুরু করেছি। বৃহত্তর ঢাকা-১৩ আসনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আদাবর। সবচেয়ে বেশি ভোটার এখানে। এটা যদিও ৩০ নম্বর ওয়ার্ড, আমরা সাংগঠনিকভাবে এই আসনকে দুই ভাগে ভেঙেছি। একটা ৩০ আর একটা ১০০। আমরা এই দুইটাতেই বারবার করে যাবো। ৩০ নম্বরে আমাদের ক্যাম্প অফিস এটা। আপনারা যারা অত্র এলাকার জাতীয়তাবাদী সৈনিক আছেন, তারা এখানে এসে সহযোগিতা করবেন, দিকনির্দেশনা দেবেন এবং প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবেন,’ যোগ করেন তিনি।
এই আসনে তিন লাখ ভোটার রয়েছে জানিয়ে ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘একটা ভোটও যেন মিস না হয় ইনশাআল্লাহ। আপনারা আমার কথা চিন্তা করবেন না, আপনারা ভোটারের কথা চিন্তা করবেন। ভোটার কীভাবে শান্তি পায়, কীভাবে খুশি থাকে এবং ভোটটা কীভাবে আমাদের কাছে যায় সেটা নিশ্চিত করবেন।’
কেআর/একিউএফ