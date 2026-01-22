ঢাকা-১৭: তারেক রহমানের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে আজ ঢাকা-১৭ আসনে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হয়েছে। প্রচারণা কার্যক্রম শুরু হয় রাজধানীর পুলিশ প্লাজা থেকে, যেখানে বিপুল সংখ্যক সমর্থক ও স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) প্রচারাভিযানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-১৭ আসনের নির্বাচন প্রচারণা কমিটির উপদেষ্টা মো. আবুল কাশেম, আহ্বায়ক ইথুন বাবু, যুগ্ম-আহ্বায়ক রিজিয়া পারভীন।
অন্যান্য নেতাকর্মীদের মধ্যে ছিলেন রফিকুল ইসলাম রফিক, খালেদ এনাম মুন্না, সাজ্জাদ পলাশ, ড. শাহরিয়া সামাদ, মৌসুমী চৌধুরী, আকলিমা মুক্তা, এস এম বি হৃপন, রুবাবা তারেক, নাজনীন আকবর হক, আতিকা ইসলাম, শারার কাশফি, কাজী সাজেদুর রহমান, আমিরুল ইসলাম জনি, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মির্জা সমাট রেজা, রোকনুজ্জামান দিপু, বদিউজ্জামান টুটুল, শামীমা আক্তার রুবি, নাহিদ চৌধুরী রানা, জান্নাতুল ফেরদৌস, পরান আহসান, আব্দুর রউফ, মালেক মুন্সী, অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম মিজান, হোসনে আয়ারা মায়া, দিদারুল আলম দিদার, মো. আবুল খায়ের, শরীফুল ইসলাম সুজন, প্রমা আজিজ, ওয়াসিম কবির (গামছা পলাশ), মনোয়ার হোসেন ভুইঁয়া শাওন, মো. দেলোয়ার হোসেন দ্বীপ, আবির খান, হাসানুজ্জামান হাসান এবং মো. ফরিদ।
প্রচারাভিযানে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা সমর্থকদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং ঢাকা-১৭ আসনে জনাব তারেক রহমানের প্রার্থিতা ও দলের প্রতীক ‘ধানের শীষ’ এর প্রচারকে এগিয়ে নেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
প্রচারাভিযান চলাকালীন সমর্থকদের মধ্যে উল্লাস ও উৎসাহ দৃশ্যমান ছিল। নেতাকর্মীরা সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন এবং ভোটারদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।
ঢাকা-১৭ আসনে তারেক রহমানের ভোটের প্রচারণা আজ থেকে শুরু হলেও আগামী দিনে আরও বিস্তৃত রোড শো, সভা এবং ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি সংলাপের মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত থাকবে।
কেএইচ/এএমএ