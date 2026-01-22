নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির থিম সং প্রকাশ
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বিএনপি তাদের নির্বাচনি থিম সং প্রকাশ করেছে। বুধবার (২১ জানুয়ারি) দিনগত রাত ১২টায় রাজধানীর গুলশানের হোটেল লেকশোরে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গানটির উদ্বোধন করেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।
থিম সংটি ইতিমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে বিএনপির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে। গানটি গেয়েছেন আতিয়া আনিসা ও নিলয়। কথা ও সুর করেছেন মো. তানভীর চৌধুরী।
২ মিনিট ৩৪ সেকেন্ডের ভিডিওতে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষকে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিশেষত্ব হলো, গানের প্রতিটি দৃশ্যে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণের চিত্র রয়েছে, যা একটি বহুজাতিক ও ধর্মীয় সহমিলনের বার্তা দেয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রিজভী বলেন, পরমাণুর কেন্দ্রে যেমন প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন থাকে এবং তাদের বন্ধন দৃঢ়, তেমনি আমরা বিশ্বাস করি ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’এর বন্ধনও দৃঢ়। এই জাতীয়তাবাদের প্রতীক ধানের শীষ। শেখ হাসিনা এই প্রতীক মুছে দিতে পারেননি, আর কেউ পারবে না। মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে এই প্রতীক মিশে আছে।
থিম সংটিতে অন্তর্ভুক্ত নির্বাচনি স্লোগানগুলোর মধ্যে রয়েছে—‘ভোট দেবেন কিসে ধানের শীষে’, ‘সবার আগে বাংলাদেশ’। এ ছাড়াও রয়েছে আরও একাধিক বার্তা, যা গানটিকে শুধু বিনোদন নয় বরং রাজনৈতিক আঙ্গিকও দিয়েছে।
কেএইচ/এমএমকে