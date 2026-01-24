সংসদ নির্বাচন
কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নে যে পরিকল্পনা বিএনপির
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে একগুচ্ছ পরিকল্পনা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। বিএনপির মনোনীত প্রার্থীরা দলের পরিকল্পনা সম্বলিত লিফলেট ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করছেন।
এই পরিকল্পনার মূলে রয়েছে কৃষকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে সরাসরি কৃষকের দোরগোড়ায় সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়া।
১. কৃষক কার্ড: এক কার্ডেই মিলবে সব সমাধান
বিএনপির পরিকল্পনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হলো ‘কৃষক কার্ড’। এই কার্ডের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য একটি ডিজিটাল পরিচয় নিশ্চিত করা হবে। এই কার্ডধারীরা সরাসরি যেসব সুবিধা পাবেন—
ভর্তুকি ও উপকরণ: সার, বীজ ও কীটনাশকের ওপর সরাসরি সরকারি ভর্তুকি ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ।
সহজ শর্তে ঋণ: আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ছাড়াই কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা।
সরাসরি কেনাবেচা: মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ বন্ধ করতে সরকারিভাবে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ফসল ক্রয় নিশ্চিত করা হবে।
২. শস্য ও পশুপালন বিমা
প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে বিএনপি ‘কৃষিবিমা’ চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কেবল ফসল নয়, পশুপালন এবং মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও এই বিমা সুবিধা কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে দলটির। যা দেশের কৃষি ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
এছাড়া কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মোবাইলে আবহাওয়া ও বাজার তথ্য এবং মোবাইলে ফসলের রোগের চিকিৎসা সুবিধা তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া মৎস্য চাষি ও প্রাণিসম্পদ খামারিরাও কৃষক কার্ডের সুবিধা পাবেন বলে পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে।
