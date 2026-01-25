  2. রাজনীতি

নিজামীর কবর জিয়ারত করলেন জামায়াত আমির

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩২ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর কবর জিয়ারত করেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর কবর জিয়ারত করেছেন দলটির বর্তমান আমির ডা. শফিকুর রহমান।

গতকাল শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে পাবনায় নির্বাচনি জনসভা শেষ করে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কবর জিয়ারত করেন জামায়াত আমির।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, পাবনা জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আবু তালেব মণ্ডল, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ইকবাল হোসাইন, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ছেলে ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন, ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি পরিকল্পনাবিদ সিরাজুল ইসলাম, ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ সিবগা প্রমুখ।

