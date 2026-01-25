ঢাকা-১৩
জাগরণী পদযাত্রায় মামুনুল হক
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার চতুর্থ দিন আজ। ঢাকা-১৩ আসনটিতে নির্বাচনি প্রচারণা জোরদার করতে রিকশা প্রতীক নিয়ে জাগরণী পদযাত্রায় নেমেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা মো. মামুনুল হক।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকাল ১০টার পর শঙ্কর বাসস্ট্যান্ড থেকে জাগরণী পদযাত্রা শুরু করেন তিনি। দুপুর ১টা পর্যন্ত এই পদযাত্রা চলবে বলে জানা গেছে।
এদিন শঙ্কর বাসস্ট্যান্ড থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে মধুবাজার, সুলতানগঞ্জ, শেরেবাংলা রোড, মেকাবখান গলি, ইউনুস খান গলি, কাটাসুর, পুলপাড় ও আল্লাহ করিম গিয়ে শেষ হবে প্রচারণা ও জাগরণী পদযাত্রা।
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা মো. মামুনুল হকের সমর্থকদের সাধারণ মানুষের মাঝে পোস্টার বিতরণ ও ভোট চাইতে দেখা যায় প্রচারণা চলাকালে।
এই আসনটিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ধানের শীষ প্রতীকে মনোনীত প্রার্থী ববি হাজ্জাজও তার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।
কেআর/এসএনআর