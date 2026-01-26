  2. রাজনীতি

ঢাকা-১৬

জামায়াতের প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আমিনুলের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
জামায়াতের প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আমিনুলের
মিরপুর-৬ এলাকায় বিএনপির প্রার্থী আমিনুল হকের গণসংযোগ

ঢাকা-১৬ আসনে জামায়াতের প্রার্থী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছেন এই আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলটির ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হক।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) মিরপুর-৬ এলাকায় গণসংযোগে তিনি এই অভিযোগ করেন।

আমিনুল হক বলেন, এই আসনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বিরাজ করছে এবং গণসংযোগে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে বিএনপি জনগণের দল।

তিনি অভিযোগ করেন, জামায়াতের প্রার্থী ও তাদের সহযোগীরা নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ভোট কেনার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি বিএনপির নাম ভাঙিয়ে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চলছে বলেও দাবি করেন তিনি।

আমিনুল হক বলেন, এসব অনিয়মের জবাব জনগণ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে দেবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু এলাকায় শিশুদের খেলাধুলায় বাধা দেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, বিএনপি একটি খেলাধুলাবান্ধব ও মানবিক সমাজ গড়তে চায় এবং শিশু-কিশোরদের খেলাধুলার সুযোগ নিশ্চিত করাই তাদের লক্ষ্য।

জনসংযোগকালে আমিনুল হক মিরপুর এলাকার দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যা সমাধানে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পুরোনো ও ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস এবং পানির লাইন পুনরায় খননের মাধ্যমে আধুনিক সংযোগ নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি এলাকার কাঁচা রাস্তা ও ভাঙাগলি সংস্কারের জন্য একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের আশ্বাস দেন তিনি।

তরুণদের কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে আমিনুল হক বলেন, কারিগরি শিক্ষা, তৃতীয় ভাষা শিক্ষা এবং অনলাইন জব ফেয়ারের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিংয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষিত বেকারদের আত্মনির্ভরশীল করা হবে।

এ সময় তিনি একটি মানবিক ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

কেএইচ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।