আমরণ আপনাদের পাশে থাকতে চাই: আসলাম চৌধুরী
ভাটিয়ারীর সন্তান হিসেবে আমরণ এই এলাকার জনগণের পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন চট্টগ্রাম-৪ নির্বাচনি এলাকায় বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী।
তিনি বলেন, আমি ভাটিয়ারীর সন্তান; এই এলাকার আলো-বাতাসে আমি বেড়ে ওঠেছি। পেশাগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এলাকা ছেড়ে শহরমুখী হইনি। ভাটিয়ারীর সন্তান হিসেবেই আমরণ আপনাদের পাশে থাকতে চাই।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারীতে নির্বাচনি গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন।
আসলাম চৌধুরী বলেন, ভাটিয়ারী সীতাকুণ্ড তথা চট্টগ্রাম-৪ নির্বাচনি এলাকার মানুষের কাছ থেকে আমি যে ভালবাসা পেয়েছি, তার ঋণ শোধ করার মতো নয়। তবে আমার চেষ্টা থাকবে এই অঞ্চলের মানুষের সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থাকা।
তিনি বলেন, আমি যেহেতু এলাকার সন্তান, সেহেতু কম-বেশি বুঝি এলাকার সমস্যা ও সম্ভাবনা দুটোই। সুতরাং নির্বাচিত হলে প্রয়োজনীয় কর্মযজ্ঞ পরিচালনা আমার জন্য কঠিন হবে না ইনশা আল্লাহ।
গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন ভাটিয়ারী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা নুরুল আনোয়ার, ইমরোজ সেলিম মিনু, খোরশেদ আলম, শেখ সাহাবউদ্দিন, ফিরোজুল আলম, কামাল উদ্দিন সওদাগর, ইকবাল হোসেন, কায়ছারুল আলম, ফরিদুল আলম, রমজান আলী, সেলিম উদ্দিন মাহমুদ, রবিউল হক রবি, সোলাইমান রাজ, হেলাল উদ্দিন বাবর, কায়ছার, মুসলিম উদ্দিন রাজা, লিয়াকত চৌধুরী জুয়েল, অছি উদ্দিন, মছিউদ্দৌলা, জানে আলম, মোহাম্মদ শফি, মোহাম্মদ আলী, হারুন, কামাল, শাওন, শাহিদ, এয়াকুব আলী বাবুল, শওকত আলী, কলি, আলাউদ্দিন প্রমুখ।
বিকেলে আসলাম চৌধুরী সীতাকুণ্ড পৌর সদরে নির্বাচনি কার্যালয় উদ্বোধন করেন। সেখানে উপজেলা ও পৌর বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এমআইএইচএস/