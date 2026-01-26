  2. রাজনীতি

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচিত হলে দুর্নীতির বরপুত্রদের বিচারের আওতায় আনা হবে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে গণসংযোগকালে বক্তব্য রাখছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক ও ১১ দলীয় জোট মনোনীত ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মির্জা আব্বাসকে নিয়ে বলেছেন, তিনি রাজউকের ফ্ল্যাট বিতরণ করেছিলেন। নির্বাচিত হলে এরকম দুর্নীতির বরপুত্র যারা আছে ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের বিচারের আওতায় আনা‌ হবে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জোর করে মিটিং মিছিলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটা নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বিধিবহির্ভূত কাজ। ইসি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড রাখতে পারছে না। তারা এক দলের প্রতি বধির আর অন্ধ।

এ কারণে গণভোটে হ্যাঁ দিয়ে পুরোনো বন্দোবস্ত বিদায় দেওয়ার আহ্বান জানান এনসিপির এই সংসদ সদস্য প্রার্থী।

‎সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে গণসংযোগকালে তিনি এ কথা বলেন।

‎এনসিপির এই নেতা বলেন, মির্জা আব্বাস রাজউকের ফ্ল্যাট বিতরণ করেছিলেন। নির্বাচিত হলে এরকম দুর্নীতির বরপুত্র যারা আছে ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের বিচারের আওতায় আনা‌ হবে।

‎তিনি বলেন, ঢাকা মেডিকেল এ আসলে কোনো মেডিকেল না। এখানে একটা ভুতুড়ে অবস্থা করে রাখা হয়েছে। আমরা ঢামেকের আধুনিকায়ন করবো।

‎এই সময় ঢাকা-১৮ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীবের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

‎তিনি বলেন,‌ আগে আওয়ামী লীগ হামলা করতো, এখন বিএনপি হামলা করে। কেউ আমাদের ভোট কেড়ে নিতে চাইলে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করবো। হামলা-মামলা করে নির্বাচন ঠেকানো যাবে না।

এএমএ

