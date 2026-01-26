স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতি দূর করবে বিএনপি: রফিকুল ইসলাম
বিএনপি স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতি দূর ও সাধারণ মানুষের সেবা নিশ্চিত করবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম।
তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নির্দেশনা ও সততা অনুসরণ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দীর্ঘদিন ধরে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এসেছে। করোনা, বন্যা, খরা ও অন্যান্য সংকটময় সময়ে দলটি সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সহায়তা প্রদান করেছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাজধানীর ভাসানটেক সাগরিকা বস্তিতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী চিকিৎসকদের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে প্রধান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
রফিকুল ইসলাম বলেন, বস্তিবাসী ও নিম্নআয়ের মানুষদের জন্য বিশেষ মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছে, যেখানে বয়স্ক থেকে শিশু পর্যন্ত সবাইকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের সমস্যাগুলো বোঝেন এবং ভবিষ্যতে নির্বাচিত হলে দেশের স্বাস্থ্যখাত ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেবেন। স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতি রোধ, গর্ভবতী মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, আধুনিক রেফারেল ব্যবস্থা, ভ্যাকসিনেশন সমস্যা সমাধান এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন- এগুলোর ওপর বিশেষ কাজ চলছে।
তিনি নির্বাচনি পরিবেশে দলের কর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সকালে ফজরের নামাজের পর ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে মানুষের ভোট নিশ্চিত করতে হবে এবং ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে হবে। গণতন্ত্রের দীর্ঘ ১৭ বছরের লড়াইয়ের সুফল জনগণ পাবে, যদি সবাই একসঙ্গে কাজ করে।
ক্যাম্পে ভাষানটেক থানা বিএনপির সভাপতি কাদের মাহমুদ, ওই অঞ্চলের তিনবারের সাবেক মহিলা কমিশনার আমিনাসহ সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/ইএ