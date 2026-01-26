  2. রাজনীতি

বিএনপি গণমানুষের স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: রফিকুল ইসলাম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৩ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি গণমানুষের স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: রফিকুল ইসলাম

বিএনপি গণমানুষের কল্যাণ এবং দেশের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন দলের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, বিএনপি দুর্যোগ ও সংকটের সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে সবসময় তৎপর।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাজধানীর কড়াইল বস্তির টিএনটি মাঠে ঢাকা-১৭ আসনের প্রার্থী বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে বিনামূল্যে বিশেষায়িত সেবা ও ওষুধ বিতরণী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

রফিকুল ইসলাম বলেন, মানুষ যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা দুর্যোগ হোক কিংবা অন্য যে কোনো বিপর্যয় বিএনপি তখনই মানুষের পাশে থাকে। আমাদের চেয়ারম্যান সবসময় নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন যেন তারা মানুষের দুঃসময়ে পাশে থাকেন।

তিনি আরও জানান, আজকের মেডিকেল ক্যাম্পে সকাল ১০টা থেকে প্রায় ৫০০’র বেশি রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বয়স্ক ও শিশুদের আন্তরিকভাবে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। রোগীরা এ ধরনের কার্যক্রমে খুবই খুশি। দলটির নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন এরকম কার্যক্রম যেন কিছুদিন পর পর করা হয় যাতে কড়াইল বস্তিবাসী বিনামূল্যে এসব স্বাস্থ্যসেবা পান।

বিএনপি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যসেবাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। চেয়ারপারসন আগেই ঘোষণা করেছেন, জনগণের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (যুক্তরাজ্য মডেল) অনুসরণ করে স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নয়ন করা হবে।

বিএনপির এই নেতা বলেন, স্বাস্থ্য খাতে যে দুর্নীতি আছে, সেই দুর্নীতিকে রোধ করতে হবে। বিএনপি ওটা নিয়েও কাজ করবে। উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গর্ভকালীন মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা কীভাবে নিরাপদ করা যায় এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কীভাবে তৈরি করা যায়, যাতে অন্তত জেলা লেভেলে রেফার করতে না হয় সেই বিষয়ে আমাদের টিম কাজ করছে। এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য আপনাদের সবার সহযোগিতা দরকার। এরপর সম্ভব হবে এ দেশে একটি ভালো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আর তার জন্যে আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় আসাও দরকার। ক্ষমতায় আসার জন্য ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিজয় অর্জন করতে হবে।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন প্রসঙ্গে রফিকুল ইসলাম বলেন, গণতান্ত্রিক ধারাকে রক্ষা ও সুরক্ষার জন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। গত ১৭ বছরের আন্দোলনে বহু নেতাকর্মী শহীদ হয়েছেন। তাদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানাতে হলে নির্বাচন অবশ্যই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে হতে হবে।

তিনি অভিযোগ করেন, কিছু মহল বিএনপি ও দলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করছে এবং ব্যাকডোর রাজনীতির মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে। এ ধরনের অপচেষ্টা রুখতে সাংবাদিকসহ দেশবাসীকে সজাগ থাকতে হবে। নির্বাচনে যেন কোনো কারচুপি বা অনিয়ম না হয়, তা নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব। 

সবাইকে ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, স্বাধীনতা বজায় রেখে সবাই যেন নির্বাচনে অংশ নেয় এবং জনগণের রায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ছাত্রদলের সহ-সভাপতি  তৌহিদুর রহমান আউয়াল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ড্যাব নেতা  তৌহিদুল ইসলাম জন, মো. ইউনুস আলী, শরীফুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হোসেন, সারজানা সুলতানা, সজীব, ইমরান, প্রিন্স, মুসা, সৈকত, তুষার, মাহমুদ, নাফিসহ নেতারা।

কেএইচ/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।