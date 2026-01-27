  2. রাজনীতি

এনসিপির প্রার্থী আদীব

১১ দলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা হলে জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১৪ এএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
১১ দলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা হলে জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে
বক্তব্য রাখছেন ঢাকা-১৮ আসনের এনসিপি প্রার্থী আরিফুল ইসলাম আদীব

ঢাকা-১৮ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী আরিফুল ইসলাম আদীব বলেছেন, সারাদেশে ১১ দলীয় জোটের গণজোয়ার দেখে একটি দল ভয় পেয়ে কাপুরুষের মতো হামলা করছে। এখন থেকে জোটের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটলে জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উত্তরা শহীদ মুগ্ধ মঞ্চে এক সংক্ষিপ্ত জনসভায় তিনি একথা বলেন।

এর আগে বিকেলে উত্তরা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে ১১ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে একটি গণমিছিল বের করা হয়। মিছিলটি উত্তরা জসিমউদ্দিন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মুগ্ধ মঞ্চে এসে শেষ হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জামায়াত নেতা অধ্যক্ষ আশরাফুল হক, এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন, যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, যুগ্ম সদস্য সচিব জয়নাল আবদিন শিশির, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আরিফুর রহমান তুহিন, শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক কামরুল হাসান, এনসিপি নেতা সর্দার আমিরুল ইসলাম সাগরসহ জামায়াত-এনসিপির স্থানীয় নেতারা।

সমাবেশে আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘দেশের ১৮ কোটি মানুষ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। আজকের দেশের মানুষ ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধেও ঐক্যবদ্ধ। ১১ দলীয় জোট ঘোষণার পর দেশপ্রেমিক ও ইসলামপ্রিয় মানুষ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মানবাধিকার ও ভোটাধিকার রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে মাঠে নেমেছে। এই গণজোয়ার দেখে একটি মহল ভয় পেয়ে কাপুরুষের মতো সহিংসতার মাধ্যমে তা থামানোর চেষ্টা করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা থেমে যাওয়ার পাত্র নই। শহীদ ওসমান হাদি প্রমাণ করে গেছেন যে, এ দেশের তরুণ সমাজ আধিপত্যবাদ, একনায়কতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রস্তুত। তিনি ঘোষণা দেন, ঢাকা-১৮ আসনকে একটি পরিকল্পিত, নিরাপদ ও ইনসাফের নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যেখানে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির কোনো স্থান থাকবে না।

ভবিষ্যতে হামলার বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, এরপর থেকে কোনো হামলা হলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। অতীতে শিক্ষার্থীদের ওপর আওয়ামী লীগ হামলা চালিয়ে পালিয়ে গেছে, তাদের পথ অনুসরণ করলে একই পরিণতি হবে।

সমাবেশে ঢাকা-১৮ আসনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ আশরাফুল হক জোটের প্রার্থী আরিফুল ইসলামকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, ‘চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশ একটি নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছে। সামনে ১২ তারিখে দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর আগে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে এখানে আমি কাজ করেছি। ১১ দলীয় ঐক্যজোটের প্রার্থী হিসেবে আরিফুল ইসলাম আদিবকে সর্বাত্মক সমর্থন দেওয়া হয়েছে। এখন ঐক্যবদ্ধভাবে এনসিপির প্রার্থীর সঙ্গে আমরা কাজ করব।’

তিনি বলেন, ‘আজকে ১৮ আসনসহ সারাদেশে ১১ দলের জোটের গণজোয়ার দেখে বিএনপির দুর্বৃত্তরা হামলা করছে। এ ব্যাপারে আমরা অবশ্যই শক্ত অবস্থান নেব। অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো। যারা দুর্বৃত্তপনা করছেন তাদের বলতে চাই—এ রকম করলে আপনাদের প্রতি মানুষের অসন্তোষ ও ঘৃণা আরও বাড়বে।’

এর আগে সকালে রাজধানীর খিলক্ষেত থানাধীন ডুমনি বাজার এলাকার নূরপাড়া এতিমখানা পরিদর্শন ও গণসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নিতে গেলে এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক ও ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী আরিফুল ইসলামের ওপর অতর্কিত হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। দলটির অভিযোগ, বিএনপির স্থানীয় নেতা দিদার মোল্লার নেতৃত্বে এই হামলা সংঘটিত হয়।

এ ঘটনার পর পৃথক বিবৃতিতে জাতীয় নাগরিক পার্টি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে নির্বাচনকালীন সময়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

