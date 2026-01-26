  2. রাজনীতি

দলীয় প্রার্থীর ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৪ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক ও ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য জোট সমর্থিত ঢাকা-১৮ আসনে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মো. আরিফুল ইসলাম আদিবের নির্বাচনি সভায় হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এনসিপি।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রাজধানীর বাংলামোটরে পার্টি অফিসের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে দিয়ে ঘুরে আবার বাংলামোটর এসে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, সদস্যসচিব এস এম শাহরিয়ার, এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা-৯ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী জাবেদ রাসিন।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশে আলাউদ্দীন মোহাম্মদ বলেন, ‘ঢাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় একজন গণঅভ্যুত্থানের নেতার ওপর হামলা আমাদের মধ্যে আশঙ্কা সৃষ্টি করে। সারাদেশে যেভাবে প্রতিপক্ষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত করার অপচেষ্টা চলছে এবং প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে, তাতে আমাদের একটি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে সংশয় হচ্ছে।’

তিনি দ্রুত হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান এবং সারাদেশে প্রার্থীদের নিরাপত্তা বিধানের দাবি জানান।

