  2. রাজনীতি

ঢাকা-৬

মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা চালুর প্রতিশ্রুতি জামায়াত প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০২ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
পুরান ঢাকার দয়াগঞ্জ জেলেপাড়া এলাকায় নির্বাচনি পথসভা বক্তব্য দিচ্ছেন জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মান্নান।

নির্বাচিত হলে মসজিদের পাশাপাশি মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঢাকা-৬ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ও ১১ দল সমর্থিত প্রার্থী ড. আব্দুল মান্নান।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ার দয়াগঞ্জ জেলেপাড়া এলাকায় আয়োজিত এক নির্বাচনি পথসভায় তিনি এই প্রতিশ্রুতি দেন।

আব্দুল মান্নান বলেন, কেউ সংখ্যালঘু নন, আমরা সবাই এই দেশের নাগরিক, সবাই বাংলাদেশি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখেই এ এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ও নৈতিকতা বিকাশের উদ্যোগ নিলে সমাজে সহনশীলতা বাড়বে।

পথসভায় এলাকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সনাতন ধর্মাবলম্বী নারী ও পুরুষ অংশ নেন। পথসভায় বক্তব্য দেয় গেন্ডারিয়া থানা আমির গোলাম আজম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী শ্রী রক্ষা কালী মাতা বিগ্রহ কালীমন্দিরের সভাপতি শান্তি কুমার দাস এবং সঞ্চালনা করেন মন্দির কমিটির সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার দীপক কুমার দাস।

এর আগে একই দিনে গেন্ডারিয়া দক্ষিণ থানার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঢালকানগ এলাকায় একটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করে গেন্ডারিয়া থানা আমির তাওহিদুল ইসলাম মুকুল এবং সঞ্চালনা করেন থানা সেক্রেটারি মো. শফিউল্লাহ।

উঠান বৈঠকে জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মান্নান বলেন, স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সমাধানের পথেই তিনি এগোতে চান। এ সময় স্থানীয় দায়িত্বশীল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও সকাল থেকে আব্দুল মান্নান নর্থব্রুক হল রোড ও বাংলাবাজার এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণা চালান। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম। তাকে তার পরিচয় জানিয়ে ভোটারদের কাছে ভোট চাইতে দেখা যায়।

