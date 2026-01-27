পাটওয়ারীর ওপর হামলা, জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে ১১ দলীয় জোট

পাটওয়ারীর ওপর হামলা, জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে ১১ দলীয় জোট
ঢাকা-৮ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে ১১ দলীয় জোট।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুর ১টার দিকে এনসিপির মিডিয়া সেলের সদস্য মাহবুব আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে আজ দুপুর ২টায় ‘ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ’ জোটের ঢাকা-৮ আসনের প্রধান নির্বাচন পরিচালনা কার্যালয়ে (ফকিরাপুল মোড়ে পারাবত হোটেলের আন্ডারগ্রাউন্ডে) জরুরি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
আরও পড়ুন
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার অভিযোগ
এর আগে এদিন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের একটি পিঠা উৎসবে অতিথি হিসেবে যান। সেখানে ছাত্রদল পরিচয়ে তার ওপর হামলা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।
এমএইচএ/ইএ