দাবি এনসিপির

নির্বাচনি মাঠ থেকে সরিয়ে দিতেই নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলা  

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে/

রাজধানীর শান্তিনগরে হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ঢাকা-৮ আসনে ১১ দলীয় জোট মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী।

হামলার ঘটনায় এক বিবৃতিতে এনসিপি দাবি করেছে, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী দীর্ঘদিন চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান নিয়ে আসছেন। তার এই সাহসী অবস্থানেই ক্ষুব্ধ হয়ে রাজনৈতিক পরিচয়ের আড়ালে এক কুচক্রী মহল তাকে ভয় দেখাতে ও নির্বাচনি মাঠ থেকে সরিয়ে দিতে এসব হামলা চালাচ্ছে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে দলটির নির্বাচনি মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান মাহাবুব আলমের সই করা এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়।

বিবৃতিতে এনসিপি জানায়, কলেজের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম, পানি ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। হামলাকারীরা প্রকাশ্যে ‘ধানের শীষ, ধানের শীষ’ স্লোগান দিয়ে সহিংসতা চালায়। যা প্রমাণ করে এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত রাজনৈতিক সন্ত্রাস।

এতে আরও বলা হয়, এর আগেও গত ২৩ জানুয়ারি নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর নির্বাচনি প্রচারের পথসভায় একই কায়দায় ময়লা পানি ও ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। ধারাবাহিক এসব হামলা স্পষ্টতই প্রমাণ করে এসব হামলা পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এনসিপি মনে করে, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান নিয়ে আসছেন। তার এই সাহসী অবস্থানেই ক্ষুব্ধ হয়ে রাজনৈতিক পরিচয়ের আড়ালে একটি কুচক্রী মহল তাকে ভয় দেখাতে ও নির্বাচনি মাঠ থেকে সরিয়ে দিতে এসব হামলা চালাচ্ছে।

বিবৃতিতে এনসিপি জানায়, আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই- সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও সহিংসতার মাধ্যমে জনগণের কণ্ঠরোধ করা যাবে না। এ ধরনের হামলা শুধু একজন প্রার্থীর নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে না, বরং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনকেও মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

এতে আরও বলা হয়, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নির্বাচন কমিশনের কাছে জোরালো দাবি জানাচ্ছে, এই ঘটনার অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত করে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ ১১ দলীয় জোটের সব প্রার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে নির্বাচনি সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনি পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে দলটি।

